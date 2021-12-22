Станцію метро у Шеньчжені перетворили на розкішний парк: вражаючі фото

Індійська архітектурна компанія Crossboundaries перетворила величезний дах станції метро довжиною 1200 метрів у висотний парк. Проєкт отримав назву Shenzhen Skypark.

Парк розташований на висоті 15 метрів. Ширина об'єкта у найвужчому і найширшому місцях становить 50 і 70 метрів відповідно, а довжина – 1,2 кілометра. Загальна площа даху – 7,3 гектара.

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Що відомо про проєкт

Архітектори вирішили розділили об'єкт на кілька невеликих зон, кожна з яких має своє призначення. Тут розташовані:

спортивні споруди,

паркові зони,

спеціальні зони для шкіл (вони розташовані поруч),

зони масових прогулянок,

зони тренувань професійних спортсменів,

зони проведення змагань.



Зонування парку / Фото Crossboundaries

Серед спортивних об'єктів присутні майданчики для баскетболу, футболу, волейболу, тенісу та інших видів спорту.

По сусідству з ними розташувалися зони для глядачів, роздягальні, місця надання різноманітних послуг, а для любителів прогулянок прокладені спеціальні пішохідні доріжки. У спекотний час тут можна сховатися в тіні дерев, які поливаються дощовою водою.

Потрапити у висотний парк можна через шість входів по сходах і за допомогою ліфтів.

Shenzhen Skypark: фото Crossboundaries

Творці розробили детальну систему вказівників, щоб допомогти користувачам орієнтуватися. Вся довжина парку поділена на кроки у 100 метрів. На кожному інтервалі розміщені вивіски, які показують поточне розташування, а також карти й підказки, де розташовані різні об'єкти.



Вказівник у парку Shenzhen Skypark: фото Crossboundaries