Парк розташований на висоті 15 метрів. Ширина об'єкта у найвужчому і найширшому місцях становить 50 і 70 метрів відповідно, а довжина – 1,2 кілометра. Загальна площа даху – 7,3 гектара.
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Що відомо про проєкт
Архітектори вирішили розділили об'єкт на кілька невеликих зон, кожна з яких має своє призначення. Тут розташовані:
- спортивні споруди,
- паркові зони,
- спеціальні зони для шкіл (вони розташовані поруч),
- зони масових прогулянок,
- зони тренувань професійних спортсменів,
- зони проведення змагань.
Зонування парку / Фото Crossboundaries
Серед спортивних об'єктів присутні майданчики для баскетболу, футболу, волейболу, тенісу та інших видів спорту.
По сусідству з ними розташувалися зони для глядачів, роздягальні, місця надання різноманітних послуг, а для любителів прогулянок прокладені спеціальні пішохідні доріжки. У спекотний час тут можна сховатися в тіні дерев, які поливаються дощовою водою.
Потрапити у висотний парк можна через шість входів по сходах і за допомогою ліфтів.
Shenzhen Skypark: фото Crossboundaries
Творці розробили детальну систему вказівників, щоб допомогти користувачам орієнтуватися. Вся довжина парку поділена на кроки у 100 метрів. На кожному інтервалі розміщені вивіски, які показують поточне розташування, а також карти й підказки, де розташовані різні об'єкти.
Вказівник у парку Shenzhen Skypark: фото Crossboundaries