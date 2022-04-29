Крім самих акумуляторних елементів, до складу системи входять сонячні панелі. Вони безпечні й легкі в експлуатації, не вимагають особливої кваліфікації в обслуговуванні, тому будуть вельми корисними для постраждалих від війни територій.
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Деталі
Ці сонячні батареї та генератори здобули велику популярність в Америці. Енергетична система Powerwall має високу автономність і забезпечує резервне живлення під час відключень електрики. Це надсучасне обладнання допоможе українцям у тих областях, які найбільше постраждали від російської окупації,
– пише Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.
Нагадаємо, перші системи Powerwall прибули в Україну ще в перший місяць повномасштабного вторгнення Росії.
Tesla Powerwall: що відомо
- Розробка PowerWall Тесла велася з 2012 року.
- Повноцінний запуск продукту відбувся у 2015 році.
- Менш ніж за тиждень, через вебсайт компанії Tesla Motors було замовлено близько 38 тисяч одиниць приватними особами. 2800 комплектів батарей купили підприємства та комунальні служби.
- У жовтні 2016 року компанія оголосила, що вже було розгорнуто батарей майже на 300 МВт у 18 країнах.
- Технологія також має потужнішу версію – Powerpack.