Станції швидкої зарядки електромобілів будуть прибутковішими, ніж заправки

Поява все більшої кількості електромобілів на ринку повинна підірвати бізнес компаній, які продають класичне паливо. Однак вони не планують сидіти склавши руки і придумали вихід із ситуації.

Британська компанія BP переконана, що станції швидкої зарядки електрокарів почнуть приносити їй прибуток. По суті, вони будуть більш вигідними, ніж класичні паливні заправки.

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З точки зору норми прибутку бізнес компанії зі створення швидких зарядних станцій для електромобілів не почне приносити дохід до 2025 року. Водночас керівництво ВР вважає, що зарядка тягових батарей до 80% в експрес-методі, незабаром стане більш вигідним для компанії, ніж заправка повного паливного бака.

Поява мережі швидких зарядних станцій BP у Великобританії та Європі вже робить профільну діяльність майже такою ж прибутковою, як заправка автомобілів з ДВС.

Продажі енергії невпинно зростають

При переході з другого кварталу до третього у 2021 році обсяг продажів електроенергії на зарядних станціях BP збільшився на 45%. Зараз компанія має мережу з 11 тисяч станцій швидкого заряджання, але до кінця десятиліття їх кількість збільшиться до 70 тисяч.

На думку експертів, бізнес-перспективи міграції автозаправних станцій на постачання електроенергії значною мірою визначаються наявністю великої мережі біля доріг з високою пропускною здатністю. Достатньо просто замінити обладнання для заправки палива на зарядні станції та переробити інфраструктуру.

Варто зазначити, що BP робить ставку виключно на потенціал станцій швидкого заряджання, хоча конкуруюча Shell не соромиться розвивати мережу зарядних пунктів малої потужності, які розташовані біля житлових будинків. Ця компанія збирається до 2030 року створити 500 тисяч зарядних станцій у всьому світі.

До речі, якщо ви недолюблюєте електромобілі з якихось причин, то пропонуємо переглянути цікаве відео, в якому фахівці спростовують та пояснюють популярні міфи про електрокари.

Міфи про електромобілі: дивіться відео