Станція BepiColombo передала на Землю перший знімок поверхні Меркурія

Космічний апарат BepiColombo, що складається з двох автономних зондів Європейського космічного агентства (ESA) і Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA), передав на Землю перший знімок Меркурія. На зображенні, яке було зроблено з відстані близько 2418 кілометрів, видно скелясту поверхню планети з численними кратерами.

Одісея BepiColombo

Фотографія була зроблена під час першого з шести запланованих прольотів над Меркурієм, перш ніж в кінці 2025 року BepiColombo розділиться на два зонди, які будуть займатися дослідженням Меркурія, перебуваючи на орбітах різної висоти.

Деталі польоту Побачити Меркурій: європейський зонд пролетів на рекордно малій відстані від планети

Що стосується переданого знімка, то він був зроблений за допомогою навігаційної камери апарату. На ньому зображена частина північної півкулі планети з десятками кратерів. Також на фото потрапила рівнина Сихто-Планіція. Крім того, у кадр потрапила частина конструкції самого апарату.

До речі, автоматична міжпланетна станція BepiColombo здійснила гравітаційний маневр біля Венери 10 серпня 2021 року . Зблизившись на рекордно малу відстань, апарат зробив численні фотографії, які спеціалісти Європейського космічного агентства перетворили у відео.



Фото Меркурія зроблене апаратом BepiColombo / Фото ESA

На знімку також можна побачити кратер Лемонтов діаметром близько 160 кілометрів, який виглядає яскравим, оскільки в його складі є унікальні для Меркурія особливості – "западинами". Через ці "западини" леткі елементи залишають планету і спрямовуються у космос. Він також містить жерло, через яке в минулому викидалася лава.

Очікується, що в найближчі дні дослідники опублікують більше фотознімків надісланих космічним апаратом. Наступний проліт BepiColombo над Меркурієм запланований на