Одісея BepiColombo
Фотографія була зроблена під час першого з шести запланованих прольотів над Меркурієм, перш ніж в кінці 2025 року BepiColombo розділиться на два зонди, які будуть займатися дослідженням Меркурія, перебуваючи на орбітах різної висоти.
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Що стосується переданого знімка, то він був зроблений за допомогою навігаційної камери апарату. На ньому зображена частина північної півкулі планети з десятками кратерів. Також на фото потрапила рівнина Сихто-Планіція. Крім того, у кадр потрапила частина конструкції самого апарату.
Фото Меркурія зроблене апаратом BepiColombo / Фото ESA
На знімку також можна побачити кратер Лемонтов діаметром близько 160 кілометрів, який виглядає яскравим, оскільки в його складі є унікальні для Меркурія особливості – "западинами". Через ці "западини" леткі елементи залишають планету і спрямовуються у космос. Він також містить жерло, через яке в минулому викидалася лава.