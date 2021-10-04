Одісея BepiColombo

Фотографія була зроблена під час першого з шести запланованих прольотів над Меркурієм, перш ніж в кінці 2025 року BepiColombo розділиться на два зонди, які будуть займатися дослідженням Меркурія, перебуваючи на орбітах різної висоти.

Деталі польоту Побачити Меркурій: європейський зонд пролетів на рекордно малій відстані від планети

Що стосується переданого знімка, то він був зроблений за допомогою навігаційної камери апарату. На ньому зображена частина північної півкулі планети з десятками кратерів. Також на фото потрапила рівнина Сихто-Планіція. Крім того, у кадр потрапила частина конструкції самого апарату.

До речі, автоматична міжпланетна станція BepiColombo здійснила гравітаційний маневр біля Венери 10 серпня 2021 року. Зблизившись на рекордно малу відстань, апарат зробив численні фотографії, які спеціалісти Європейського космічного агентства перетворили у відео.



Фото Меркурія зроблене апаратом BepiColombo / Фото ESA

На знімку також можна побачити кратер Лемонтов діаметром близько 160 кілометрів, який виглядає яскравим, оскільки в його складі є унікальні для Меркурія особливості – "западинами". Через ці "западини" леткі елементи залишають планету і спрямовуються у космос. Він також містить жерло, через яке в минулому викидалася лава.

Очікується, що в найближчі дні дослідники опублікують більше фотознімків надісланих космічним апаратом. Наступний проліт BepiColombo над Меркурієм запланований на 23 червня 2022 року.