Знову найкращі: стало відомо, які камери отримають нові Google Pixel 6

Камери смартфонів Google Pixel визнають одними з кращих на ринку. Останні моделі кілька років отримували датчики на 12 мегапікселів, проте завдяки потужному програмному забезпеченню, видавали неймовірні результати. Цього року Pixel 6 нарешті отримають нові камери. Результат обіцяє стати ще кращим.

Інформація про камери наразі не підтверджена. Її джерелом є додаток Google Camera у новій тестовій версії Android 12, де знайшли рядок "gn1_wide_p21". Це натякає, що основна камера Pixel 6 і Pixel 6 Pro буде побудована на основі 50-мегапіксельного датчика Samsung Isocell GN1.

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Що відомо про нові камери

Технологію Isocell GN1 представили у травні 2020 року. Вона побудована на технологіях Dual Pixel та Tetracell і досі є актуальною й однією з найпотужніших на ринку.

, розмір пікселів датчика дорівнює 1,2 мікрометра, що забезпечує йому підвищену світлочутливість для роботи при слабкому освітленні, а також автофокусування "рівня дзеркальних камер".

Такі ж датчики встановлені у деяких інших смартфонах, наприклад Vivo X60 Pro+, і вже отримали дуже хороші оцінки від оглядачів.



Блок камер Google Pixel 6 / Фото Google

Враховуючи, що головним козирем Pixel завжди були алгоритми програмної частини, що кілька років витягували максимум з дуже старих датчиків Sony, результат нового симбіозу навіть важко уявити. Ймовірно, смартфони Google шостого покоління поб'ють усі рекорди.

Нагадаємо, нові Pixel 6 уже анонсували офіційно. Смартфони вперше будуть працювати на власному процесорі компанії Google, який отримав назву Tensor SoC. Очікується, що це будуть моделі з флагманськими характеристиками.