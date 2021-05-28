Стало відомо, які функції пропонує Twitter в рамках платної підписки за 2,99 долара

Twitter почав тестувати платну підписку із залученням користувачів. Першою отримала доступ до нових функцій Джейн Манчун Вонг, дослідниця додатків. Вона ж і повідомила першою 15 травня про платну версію соцмережі. Розповідаємо, які функції запропонували розробники за 2,99 долара на місяць.

Twitter Blue, зокрема, пропонує різноколірні теми з вибором кольору іконки програми, закладки та скасування відправлених твітів. Підписка коштує близько 82 гривень.

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Платні функції

Передплатники зможуть змінити колір програми, який за замовчуванням синій, на:

жовтий,

червоний,

фіолетовий,

помаранчевий,

зелений.

Також тепер підтримуються різні версії іконки програми:

рожевий,

пурпуровий,

зелений,

помаранчевий,

чорний,

традиційний синій,

а також значки з синіми та фіолетовими смугами.



Інтерфейс платної версії Twitter Blue / Фото Джейн Манчун Вонг

Користувачі платної версії також можуть зберігати твіти в закладках. Оскільки така функція є й зараз, ймовірно, мова йде про розширення її можливостей. Джейн Манчун Вонг раніше вже писала про це. Зокрема, судячи з її скриншотів, соцмережа дасть можливість створення в розділі "Закладки" різних тематичних колекцій, подібно до того, як функціонують дошки у додатку Pinterest.

Ще однією не до кінця зрозумілою функцією Twitter Blue є можливість скасовувати відправлені твіти. Судячи з усього, мова йде не про звичайне видалення після публікації. Пані Вонг раніше, у березні, також писала про відміну надсилання, яка полягала у тому, що після відправлення твіту користувач має кілька секунд, щоб натиснути кнопку відміни. Коли таймер спливає, повідомлення з'являється у вашій стрічці публікацій. До цього його ніхто не бачить.

І нарешті, корисною опцією точно буде режим читання, який перетворює довгі ланцюжки в один текст, який легко читати. Функція подібна до аналогічної в браузерах, де активація такого режиму прибирає весь зайвий інтерфейс сайту, залишаючи суто текст публікації. В даному ж випадку, Twitter об'єднуватиме в один текст вмісту усіх твітів одного довгого ланцюжка.