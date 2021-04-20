SpaceX та Україна: скільки Держкосмос заплатить за вивід супутника на орбіту

Головне українське підприємство України у космічній галузі – "Конструкторське бюро "Південне" – провело остаточні консультації з американською компанією SpaceX. У ході консультацій була встановлена кінцева вартість запуску державного супутника "Січ-2-30" на орбіту довкола Землі – 1,99 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що вартість виводу корисного вантажу буде меншою – близько 1 мільйона доларів. Проте, у ході проведених консультацій ціна зросла.

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Чому збільшилася ціна на запуск супутника "Січ-2-30"

Виявилось, що в початкову суму в 1 мільйон доларів не було враховано додаткові витрати на систему відділення супутника від ракети-носія Falcon 9 та транспортування його до місця старту.

Система відділення супутника від ракети, за допомогою якої супутник кріпиться до ракети і яка забезпечує його відстріл у потрібному напрямку на орбіті, – це теж досить складна річ,

– зауважив голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай.



Після запуску супутника "Січ-2-30" Falcon 9 здійснить посадку на баржу / Фото SpaceX

Що відомо про супутник дистанційного зондування Землі "Січ-2-30"