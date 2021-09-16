Чутки, які ходили про 13 покоління смартфонів Apple, приписували старшим моделям Pro та Pro Max по 8 гігабайтів оперативної пам'яті. Однак компанія традиційно стримана в інноваціях.
Цікаво iPhone 13 Pro та Pro Max показали на презентації Apple і вже назвали найпотужнішими у світі
iPhone 13 та iPhone 13 Pro
Китайське видання Mydrivers, посилаючись на дані бетаверсії програмного забезпечення Xcode 13, представило такі цифри.
- iPhone 13 та 13 mini — 4 гігабайти ОЗУ,
- iPhone 13 Pro та 13 Pro Max — 6 гігабайтів ОЗУ.
Такі ж об'єми ОЗУ були у попереднього, дванадцятого покоління iPhone. Жодних змін у цьому плані не відбулось.
iPad 9 та iPad mini
Apple iPad mini 2021 року / Фото Apple
- А ось в iPad mini об'єм ОЗУ виріс з 3 гігабайтів у попередній версії до 4 гігабайтів у оновленій.
- А ось звичайного iPad нічого не змінилось – як і раніше 3 гігабайти, що менше, ніж у смартфонів.
iPad mini став справжнім сюрпризом цьогорічної презентації, адже на його появу ніхто не очікував. Він отримав оновлений дизайн з тоншими рамками, що дозволило збільшити екран. Що цікаво, тепер деякі нові пристрої Apple комплектуються портом USB-C, чого від компанії очікували дуже багато років.
На тему Apple представила Watch Series 7 – розумний годинник з оновленим дизайном