Чутки, які ходили про 13 покоління смартфонів Apple, приписували старшим моделям Pro та Pro Max по 8 гігабайтів оперативної пам'яті. Однак компанія традиційно стримана в інноваціях.

Цікаво iPhone 13 Pro та Pro Max показали на презентації Apple і вже назвали найпотужнішими у світі

iPhone 13 та iPhone 13 Pro

Китайське видання Mydrivers, посилаючись на дані бетаверсії програмного забезпечення Xcode 13, представило такі цифри.

iPhone 13 та 13 mini — 4 гігабайти ОЗУ,

iPhone 13 Pro та 13 Pro Max — 6 гігабайтів ОЗУ.

Такі ж об'єми ОЗУ були у попереднього, дванадцятого покоління iPhone. Жодних змін у цьому плані не відбулось.

Варто згадати, що серед Android-смартфонів сьогодні важко знайти моделі з 4 гігабайтами ОЗУ. Таку її кількість отримують лише найдешевші ґаджети, яким, як правило, залишається лише мріяти про нові версії операційної системи. Смартфони середнього класу працюють з 6-8 гігабайтами оперативної пам'яті. А 12-16 гігабайтів використовують у флагманських моделях. Загалом же цей факт говорить не на користь Android, адже це означає, що iOS краще оптимізована. Навіть при таких показниках, ОС від Apple працює стабільно і плавно.

iPad 9 та iPad mini



Apple iPad mini 2021 року / Фото Apple

А ось в iPad mini об'єм ОЗУ виріс з 3 гігабайтів у попередній версії до 4 гігабайтів у оновленій.

у оновленій. А ось звичайного iPad нічого не змінилось – як і раніше 3 гігабайти, що менше, ніж у смартфонів.

iPad mini став справжнім сюрпризом цьогорічної презентації, адже на його появу ніхто не очікував. Він отримав оновлений дизайн з тоншими рамками, що дозволило збільшити екран. Що цікаво, тепер деякі нові пристрої Apple комплектуються портом USB-C, чого від компанії очікували дуже багато років.

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