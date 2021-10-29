Зазвичай зловмисники не нехтують будь-якими популярними криптовалютами, зазначається, що екосистема Ethereum постраждала від найбільшої кількості зламів, а власники цієї валюти втратили найбільше грошей через дії кіберзлочинців.

Не пропустіть Через месенджери розповсюджують вірус: як не потрапити у пастку

Так, за підрахунками Slowmist Hacked, вони втратили 803 427 798 доларів. На екосистему Ethereum припало 20 великих атак. Одним із наймасштабніших пограбувань стала атака на мережу Poly Network, під час якої було викрадено крипти на 610 мільйонів доларів.

На криптовалютні біржі було здійснено п'ять атак , під час яких вони втратили 114 мільйонів доларів . Причому 90 мільйонів було вкрадено внаслідок злому біржі Liquid .

, під час яких вони втратили . Причому 90 мільйонів було вкрадено внаслідок злому біржі . Екосистема Binance Smart Chain зазнала семи атак і втратила 23 мільйони доларів у третьому кварталі цього року.

зазнала і втратила у третьому кварталі цього року. У ході 28 атак на дрібні криптовалютні екосистеми було викрадено 193 мільйонів доларів.



Атаки спрямовані на блокчейн / Дані AtlasVPN

Кількість атак зростає

Успіх атак, пов'язаних із криптовалютами, приваблює дедалі більше злочинців. Хоча технічно підковані хакери шукають експлойти в криптовалютних екосистемах, шахраї вигадують хитрі схеми для обману користувачів. За перші три квартали цього року було проведено 146 атак, пов'язаних із криптовалютою. Це більше, ніж будь-якого іншого року.

Експлойт Комп'ютерна програма, або фрагмент коду, які хакери використовують для експлуатації вразливості в програмах жертв для проведення атак на їх системи.

Для порівняння, за весь минулий рік було зафіксовано 122 зломи. А рекордним був 2019 рік, коли кількість атак зросла на 58% у порівнянні з 2018 роком і досягла 133 випадків.

Важливо, що у четвертому кварталі 2021 року цифра продовжує зростати. Повідомляється, що основною метою кіберзлочинців, як і раніше, залишається екосистема Ethereum.

Раніше ми вже писали, що кількість кібератак у світі невпинно зростає й Україна у цій негативній тенденції не виняток. За повідомленням латвійської компанії Tet, що працює в Україні, лише у першому півріччі їй вдалося заблокувати уже 2 050 DDoS-атак, що майже стільки ж, як у 2020 році (2 400). За шість місяців Tet заблокувала 72 тисячі інфікованих e-mail та виявила 109 тисяч e-mail зі спамом.