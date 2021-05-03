Нагадаємо, на початку квітня актор озвучування Олександр Вілков повідомив, що GSC Game World сподівається випустити S.T.A.L.K.E.R. 2 до зими поточного року, проте студія закликала не довіряти цій інформації.

Цікаво S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде лише на консолях Xbox: PlayStation 5 версія не планується

Коли вийде S.T.A.L.K.E.R. 2

Про те, що гра запланована на другу половину 2021 року слідує і з серпневого портфоліо Microsoft. Тепер же з витоку стало відомо, що гру справді можна чекати у кінці літа. Це стало відомо з документів Microsoft, які компанія розкрила у рамках судового провадження між Apple та Epic Games.

Довідка. Epic Games подала до суду на Apple після того, як остання вилучила із магазину App Store гру Fortnite. Причиною такого кроку стало те, що Epic Games намагалася обійти збір 30% з платежів на користь Apple. Щоб розібратися, як працює ігровий ринок, суд зобов'язав деякі компанії розкрити свої документи.

Офіційної дати або терміну прем'єри у S.T.A.L.K.E.R. 2 поки немає. Уже відомо, що гра точно не вийде на PS4 і Xbox One, через очевидну технічну неспроможність консолей минулого покоління "витягнути" гру..

Термін ексклюзивності S.T.A.L.K.E.R. 2 для Xbox Series X та S

З витоку також стало відомо про терміни ексклюзивності S.T.A.L.K.E.R. 2. На даному етапі шутер підтверджений до виходу лише на PC, Xbox Series X і S.

Гра пробуде консольним ексклюзивом сімейства Xbox нового покоління протягом трьох місяців з моменту первинного релізу.

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Інша цікава інформація

Крім S.T.A.L.K.E.R. 2, на сторінці документа, присвяченій угодам щодо Xbox Game Pass, також значаться: