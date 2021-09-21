Місяцехід NASA VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) має відправитися до Місяця у 2023 році. Відправить його до супутника ракета-носій SpaceX Falcon Heavy. У NASA нарешті визначилися з місцем посадки дослідницького ровера – кратер Нобіле, який розташований неподалік Південного полюса.

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Де ровер VIPER буде шукати воду: дивитись відео онлайн

Місячна експансія людства

Націлившись на довге перебування на Місяці, людству необхідно навчитися добувати там корисні ресурси. Найперспективнішим таким ресурсом є вода.

Вода у космосі – це дуже важливий елемент. Це своєрідна "космічна нафта", з якої можна отримати три необхідних компонентів:

З води можна отримати кисень для дихання та як окисник для ракет.

Також з води можна видобути водень, який може бути другим компонентом ракетного палива.

Вода потрібна для пиття та підтримки життєдіяльності рослин.

Якщо ми хочемо рухатися в глиб Сонячної системи, то возити паливо та воду із Землі дуже не вигідно та дорого. Тому видобуток їх на Місяці може значно полегшити далекі перельоти.

А на Південному полюсі супутника існує безліч кратерів різних розмірів, куди ніколи не потрапляють сонячні промені. Тому цілком ймовірно, що там знайдуться цілі поклади цінного ресурсу.

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Місія роверу VIPER

Кратер Нобіле має діаметр понад 79 кілометрів та розташований зі сторони видимої з Землі сторони Місяця.

Ровер буде працювати на поверхні супутника близько 100 днів.

Очікується, що він подолає відстань близько 20 кілометрів.

Максимальна швидкість – 0,8 кілометрів на годину.

Вага VIPER складатиме 430 кілограмів.

Габарити: 1,5 метра на 1,5 метра на 2,5 метра.

Місяцехід VIPER здійснить посадку біля західного краю кратера, звідки й почне свою дослідницьку місію. Науковці сподіваються, що апарат зможе підтвердити наявність покладів льоду на дні Нобіле.

Щоб забезпечити наукові дослідження, VIPER матиме на борту відповідні наукові інструменти та спеціальний бур. Ровер візьме мінімум три зразки місячної породи з різних глибин. Ці та інші майбутні дослідження допоможуть скласти ресурсну мапу Місяця.