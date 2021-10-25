Стало відомо, чому найвідоміше хакерське угруповання сьогодення REvil зупинило діяльність

13:39

Злочинна група REvil, відповідальна за створення однойменного вірусного програмного забезпечення, перестала проявляти активність ще влітку. В мережі одразу ж з'явилося кілька теорій, чому їхні сайти більше не доступні. Одна з них підтвердилась.