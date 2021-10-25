Стало відомо, чому найвідоміше хакерське угруповання сьогодення REvil зупинило діяльність
25 жовтня 2021 , 13:39Читать новость на русском
Джерело:The Verge
Злочинна група REvil, відповідальна за створення однойменного вірусного програмного забезпечення, перестала проявляти активність ще влітку. В мережі одразу ж з'явилося кілька теорій, чому їхні сайти більше не доступні. Одна з них підтвердилась.
Найпопулярнішою теорією, яку висували свого часу ЗМІ, було втручання спецслужб. Так, вважали, що американське ФБР провело спецоперацію, наслідок якої й "накрили" кіберзлочинців. Тепер ця інформація підтвердилась.
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Чому зникли хакери REvil
- Як пише джерело, у липні ФБР за підтримки "країн-однодумців" дійсно здійснило операцію проти REvil і зламало їхні внутрішні ресурси.
- Тоді сайти угруповання були недоступні певний час, але знову перезапустилися у вересні. Видання Bleeping Computer написало про поновлення атак.
- Тиждень тому, той же BleepingComputer повідомив, що всі Tor-сайти угруповання знову були відключені, а представник REvil розмістив на хакерському форумі XSS повідомлення про те, що хтось захопив усі їхні домени.
- Як з'ясувалося, після першої атаки на хакерів, REvil змогли відновити доступ за допомогою резервної копії, однак тоді вони перезапустили ряд внутрішніх систем, які на той момент вже перебували під контролем спецслужб, про що хакери не знали.
- У результаті правоохоронці отримали широкий доступ до серверів, що й дало їм можливість для повторної операції.