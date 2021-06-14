На опублікованих зображеннях можна побачити озброєння, кілька локацій і ворогів. Деякі зі скринів виглядають особливо вражаюче, наприклад знімки з радіолокаційною станцією "Дуга" і похмурим полем з похилою вишкою.

Цікаво В мережу потрапили документи, концепт-арти і навіть збірка скасованої S.T.A.L.K.E.R. 2

Скриншоти S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Фото: GSC Game World

Системні вимоги S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Варто зазначити, що системні вимоги гри не назвеш низькими – для запуску проєкту буде потрібно як мінімум відеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 і процесор Intel Core i5-7600K. Крім того, новий шутер займе 150 Гбайт вільного місця на накопичувачі.

Мінімальні системні вимоги:

ОС: Windows 10;

Windows 10; Процесор: AMD Ryzen 5 1600X або Intel Core i5-7600K;

AMD Ryzen 5 1600X або Intel Core i5-7600K; Оперативна пам'ять: 8 Гбайт;

8 Гбайт; Відеокарта: AMD Radeon RX 580 на 8 Гбайт або NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 Гбайт;

AMD Radeon RX 580 на 8 Гбайт або NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 Гбайт; Місце на накопичувачі: 150 Гбайт.

Рекомендовані системні вимоги:

ОС: Windows 10;

Windows 10; Процесор: AMD Ryzen 7 3700X або Intel Core i7-9700K;

AMD Ryzen 7 3700X або Intel Core i7-9700K; Оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

16 Гбайт; Відеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT на 8 Гбайт або NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER на 8 Гбайт або NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti на 11 Гбайт;

AMD Radeon RX 5700 XT на 8 Гбайт або NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER на 8 Гбайт або NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti на 11 Гбайт; Місце на накопичувачі: 150 Гбайт.

Дата виходу S.T.A.L.K.E.R. 2

Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl вийде 28 квітня 2022 року на ПК, Xbox Series X і S. Згідно інформацією, що просочилася в мережу раніше, гра пробуде консольним ексклюзивом платформ Microsoft три місяці.