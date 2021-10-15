Кожен виробник смартфонів самостійно адаптує ОС для своїх ґаджетів. Першими свої рішення обіцяють випустили OnePlus у жовтні та Samsung у грудні.

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Системні вимоги Android 12

Щоб повноцінно працювати з новою версією Android, ваш пристрій повинен мати такі характеристики:

не менше 6 гігабайтів оперативної пам'яті,

екран роздільною здатністю не нижче 1080p і щільністю не менше 400 пікселів на дюйм,

швидкість безперервного читання і запису не менше 250 МБ/с і 120 МБ/с відповідно,

основну камеру роздільною здатністю не менше 12 мегапікселів з можливістю запису 4K-відео при 30 кадрах на секунду,

фронтальну камеру роздільною здатністю не менше 4 мегапікселів з можливістю запису відео в 1080р при 30 кадрах на секунду,

про мінімальну кількість постійної пам'яті джерело нічого не говорить.

Однак всі ці вимоги не означають, що смартфони з гіршими характеристиками взагалі не зможуть оновитися. Це характеристики, які дозволять реалізувати всі нові функції системи та забезпечити досвід тієї якості, який задумала компанія. Виробники смартфонів можуть адаптувати ОС для слабших пристроїв, проте у такому випадку користувачам доведеться обійтися без деяких функцій.

Нагадаємо, операційна система Android 12 уже фактично вийшла, але поки що вона недоступна навіть на власних смартфонах Google. Річ у тім, що цього разу компанія вирішила випустити версію для розробників Android Open Source Project та версію для користувачів у різний час. Остання очікується на Pixel у день презентації цьогорічних флагманів Pixel 6, які дебютують вже 19 жовтня.