Стали відомі перші подробиці майбутніх Google Pixel 7 та Pixel 7 Pro

Компанія Google вже працює над наступним поколінням своїх флагманських смартфонів Pixel 7 та Pixel 7 Pro. Попередні, нагадаємо, вийшли восени 2021 року, а бюджетний Pixel 6a ще не побачив світ.

Деталей поки небагато, адже до анонсу залишається ще чимало часу. Як і очікувалося, компанія працює над другим поколінням процесора Tensor і встановить його у новинках.

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Що відомо про Pixel 7

Новий чип фігурує під номером GS201 і кодовим ім'ям Cloudripper.

На ринку, ймовірно, він буде відомий як Tensor 2.

Процесор отримає модем Samsung з номером g5300b – експерти вже припустили, що це модем Exynos 5300, але подробиць про нього все одно немає.

Наявність модему Samsung натякає на те, що нова Tensor 2, як і попередня його версія, буде створюватися у співпраці з корейською компанією.

Нова система найменувань

Крім того, схоже, що Pixel 7 і 7 Pro отримають кодові імена Cheetah і Panther, тобто імена котячих.

До виходу поточного покоління Pixel компанія Google завжди використовувала для смартфонів кодові імена зі світу риб.

Нинішнє покоління має кодові імена зі світу птахів: Oriole і Raven. Pixel 6a ховається за Ім'ям Bluejay, а планшет Pixel Notepad має кодове ім'я Pipit.

Але, судячи з усього, з новим поколінням Google змінить і сімейство тварин, від якого буде брати назви.

. Раніше ми писали про те, що Google насправді не створювала власний процесор з нуля. Після його виходу експерти взялися аналізувати складові й підтвердили теорію , що насправді цей чип є розробкою Samsung.

На цей час немає ніяких інших специфікацій або деталей, якими можна було б поділитися про Pixel 7 або Pixel 7 Pro.