Сюкуро Манабе

Кліматолог Манабе, старший метеоролог програми атмосферних і океанічних наук в Принстонському університеті, продемонстрував, як підвищений рівень вуглекислого газу в атмосфері призводить до зростання температури на поверхні Землі. На думку членів Нобелівського комітету, його праці стали основою для розробки сучасних кліматичних моделей.

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Клаус Хассельман

Фізик і метеоролог з Гамбурзького університету – Хассельман, своєю чергою, створив модель, що зв'язала погоду та клімат. Його відкриття дозволили довести, що підвищення температури на планеті стало наслідком антропогенних викидів.

Джорджо Парізі

Італійський фізик-теоретик Джорджо Парізі виявив приховані закономірності в невпорядкованих матеріалах і зробив вагомий внесок в теорію складних систем. Сьогодні він працює в університеті Ла-Сапієнца в Римі.

Нобелівська премія з фізики, як і з медицини або фізіології, літератури, хімії та світу, була заснована відповідно до заповіту шведського інженера і підприємця Альфреда Нобеля. З 1901 роки її отримали 215 осіб (винахідника транзистора Джона Бардіна нагороджували двічі), в їх числі – такі відомі вчені, як Вільгельм Рентген, П'єр і Марія Кюрі, Йоханнес ван дер Ваальс, Макс Планк, Альберт Ейнштейн, Нільс Бор, Ервін Шредінгер, Енріко Фермі, Ілля Франк, Лев Лаундау, Петро Капіца та інші.

У минулому році лауреатами стали британець Роджер Пенроуз (за відкриття того, що утворення чорної діри служить надійним прогнозом Загальної теорії відносності), німець Рейнхард Генцель і американка Андреа Гез (за відкриття супермасивного компактного об'єкта у центрі Галактики).

Нобелівський тиждень – 2021 стартувала напередодні з премії з медицини та фізіології: нагороду завоювали фізіолог з США Девід Джуліус і американський молекулярний біолог вірменського походження Ардем Патапутян, які вивчали реакції організмів на температуру і дотики.

Вже 6 жовтня оголосять імена лауреатів з хімії, а 7 жовтня – з літератури. 8 жовтня стане відомо, кого вважатимуть гідним премії миру, а в понеділок, 11 вересня, вручать нагороду з економічних наук, яку заснував Державний банк Швеції.

За традицією нагородження відбудуться 10 грудня в Осло і Стокгольмі. Через коронавірус церемонії проведуть онлайн, а дипломи та медалі лауреатам вручать у шведських посольствах в їх країнах або в університетах. Призовий фонд кожної номінації – десять мільйонів крон (приблизно 1,53 мільйона доларів США), як правило, ці гроші спрямовують на благодійність.