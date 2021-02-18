Влада США звинуватила північнокорейських хакерів у крадіжці криптовалюти

Джерело:CNBC
Федеральна влада США заявила, що трьом північнокорейським програмістам були пред'явлені звинувачення в серії кібератак, метою яких було розкрадання і вимагання понад 1,3 мільярда доларів готівкою і криптовалютою у фінансових установ і компаній.
Мова йде про співробітників північнокорейського військового розвідувального агентства, яких звинуватили в створенні та розгортанні численних шкідливих додатків, призначених для крадіжки криптовалюти, і шахрайстві на ринку блокчейн-платформ.
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З 2016 по 2020 роки ними було проведено безліч цільових фішингових атак, націлених на співробітників Міністерства оборони США, Державного департаменту, а також на працівників оборонних підрядників і співробітників енергетичних, аерокосмічних і технологічних компаній, що співпрацюють зі США.
За словами Трейсі Вілкінсон, виконуючої обов'язки прокурора Центрального округу Каліфорнії, масштаби злочинів вражають. Серед обвинувачених:
Крім північнокорейських хакерів до справи виявився причетний і громадянин США Халеб Алаумар, який відмивав для зловмисників викрадені гроші.
Хакери північнокорейського військового розвідувального агентства / Фото CNBC
Припиняти діяльність подібних хакерських угруповань досить складно.