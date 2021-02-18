Влада США звинуватила північнокорейських хакерів у крадіжці криптовалюти
Федеральна влада США заявила, що трьом північнокорейським програмістам були пред'явлені звинувачення в серії кібератак, метою яких було розкрадання і вимагання понад 1,3 мільярда доларів готівкою і криптовалютою у фінансових установ і компаній.
Джерело:CNBC
Мова йде про співробітників північнокорейського військового розвідувального агентства, яких звинуватили в створенні та розгортанні численних шкідливих додатків, призначених для крадіжки криптовалюти, і шахрайстві на ринку блокчейн-платформ.
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Як діяли хакери
З 2016 по 2020 роки ними було проведено безліч цільових фішингових атак, націлених на співробітників Міністерства оборони США, Державного департаменту, а також на працівників оборонних підрядників і співробітників енергетичних, аерокосмічних і технологічних компаній, що співпрацюють зі США.
За словами Трейсі Вілкінсон, виконуючої обов'язки прокурора Центрального округу Каліфорнії, масштаби злочинів вражають. Серед обвинувачених:
- 31-річний Джон Чанг,
- 27-річний Кім Іл,
- 36-річний Пак Джин Хе, якого у вересні 2018 року звинувачували у кібератаках на Sony Pictures і створенні програми-вимагача WannaCry.
Крім північнокорейських хакерів до справи виявився причетний і громадянин США Халеб Алаумар, який відмивав для зловмисників викрадені гроші.
Хакери північнокорейського військового розвідувального агентства / Фото CNBC
- Повідомляється, що вони також отримали контроль над низкою банкоматів, і використовували їх для несанкціонованого отримання готівки.
- У 2017 і 2018 роках усі троє працювали над Marine Chain Token, який дозволив інвесторам купувати частки в судноплавних компаніях за допомогою технології блокчейн, завдяки чому Північна Корея отримала можливість таємно отримувати кошти від інвесторів, контролювати інтереси судноплавних компаній і ухилятися від американських санкцій.
- У період з 2015 по 2019 рік хакери намагалися вкрасти понад 1,2 мільярда доларів з банків В'єтнаму, Бангладеш, Тайваню, Мексики, Мальти та Африки.
- Вони провели масу успішних крадіжок криптовалют, серед яких 75 мільйонів доларів у словенської компанії, 25 мільярдів доларів у індонезійської криптовалютної біржі.
Припиняти діяльність подібних хакерських угруповань досить складно.
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