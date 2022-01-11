У США звільнили поліціянтів, які під час пограбування грали в Pokemon Go

Двох поліцейських зі США відсторонили від служби через гру в покемонів. Вони розважалися, поки поряд грабували магазин.

Копи Ерік Мітчелл і Льюїс Лозано дуже захопилися грою. Вони грали в неї навіть на службі, і коли отримали запит про допомогу від колег, вирішили, що Pokemon Go – важливіша, ніж пограбування.

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Що сталося

Як пише джерело, офіцери були в патрулі південно-західного відділу поліції Лос-Анджелеса. День був напружений, оскільки викликів було більше, ніж поліцейських машин.

Ерік і Льюїс вирішили, що інші поліціянти впораються й без них і продовжили ловити покемонів.

В цей момент вони знаходилися зовсім поруч від місця події.

Пізніше начальство пред'явило їм звинувачення в бездіяльності.

Однак копи вперто приховували своє місце розташування в момент виклику і запевняли, що не чули рацію, бо знаходилися начебто у парку з гучною музикою.

Однак перегляд запису з автомобільного реєстратора розставив все по місцях: на записі було чітко чути, як вони обговорювали покемонів, а потім вголос домовились, що краще залишитися в грі й не їхати на виклик.

"Я не хочу допомагати йому", — цитує слова Льюїса Лозано USAToday. Судячи з запису, він сказав це після того, як по рації передали прохання про підкріплення.

Пізніше вони проігнорували й друге прохання.

"Ой, ну", — сказав далі Лозано. Через п’ять хвилин Мітчелл каже, що покемон Snorlax "щойно з’явився на 46th and Leimert", маючи на увазі вулицю, де перебував покемон.

Сталося це ще у 2017 році. Мітчелла і Лозано звинуватили в невиконанні службових обов'язків і звільнили з поліції. Тепер уже колишні поліцейські виявилися незгодні з цим рішенням і навіть подали в суд на керівництво — вони стверджували, що використання запису з реєстратора є незаконним. 7 січня суд їм відмовив. Суддя залишив рішення про звільнення в силі та відхилив скаргу.