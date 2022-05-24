У США знайшли шахту віком 13 000 років – найстарішу з відомих у світі
Джерело:Arkeonews
У Вайомінгу знайшли найдавнішу шахту в Америці та, можливо, у всьому світі. Це було місце видобутку корисних копалин і джерело унікальних артефактів.
На цьому місці майже 13 000 років тому люди почали видобувати червону охру. Наукова стаття з описом розкопок вийшла в журналі PNAS.
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Деталі знахідки
Археолог штату Вайомінг Спенсер Пелтон розповідає: "У нас є недвозначні докази того, що це місце використовувалося ранніми палеоіндіанцями 12 840 років тому, і це тривало близько 1000 років".
- Червона охра, яку робили з гематиту, використовувалася в громадах палеоіндіанців для різних цілей, включаючи священні ритуали.
- Вона була виявлена в древніх гробницях, схованках, стоянках і місцях убивств на Великих рівнинах, у Скелястих горах і за їх межами.
- Шахта Powars II – єдиний кар'єр червоної охри, виявлений на північ від Мексики, і є одним з п'яти кар'єрів в обох Америках.
- Серед артефактів, виявлених на місці Powars II, є наконечники культури Кловіс – першої достовірної археологічної культури на Американському континенті.
- Також знайдено наконечники пізніших культур, знаряддя праці та намистини з черепашок — в цілому кілька тисяч артефактів, а також безліч добре збережених кісток і рогів тварин. Кістки та роги якраз використовувалися для видобутку червоної охри в кар'єрі.
Наконечник культури Кловіс / Фото Спенсер Пелтон
Наконечник культури Кловіс / Фото Спенсер Пелтон
На цій ділянці знаходиться понад 30 сколених кам'яних знарядь на квадратний метр, одні з найстаріших останків собачих з американських археологічних розкопок, а також унікальні артефакти,
– говорить Пелтон.
Дослідники вважають, що виявлені докази вказують на те, що кар'єр використовувався в два періоди.
- Під час першого, що почався, згідно з радіовуглецевим датуванням, 12 840 років тому і тривав кілька сотень років, люди тут не тільки добували червону охру, використовуючи кістки та роги як інструменти, але й виробляли та ремонтували зброю, а також займалися іншими видами діяльності.
- Після перерви в століття це місце знову було зайнято людьми, які добували червону охру.
Розкопки наразі все ще тривають.