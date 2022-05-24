На цьому місці майже 13 000 років тому люди почали видобувати червону охру. Наукова стаття з описом розкопок вийшла в журналі PNAS.

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Деталі знахідки

Археолог штату Вайомінг Спенсер Пелтон розповідає: "У нас є недвозначні докази того, що це місце використовувалося ранніми палеоіндіанцями 12 840 років тому, і це тривало близько 1000 років".

Червона охра, яку робили з гематиту, використовувалася в громадах палеоіндіанців для різних цілей, включаючи священні ритуали.

Вона була виявлена в древніх гробницях, схованках, стоянках і місцях убивств на Великих рівнинах, у Скелястих горах і за їх межами.

Шахта Powars II – єдиний кар'єр червоної охри, виявлений на північ від Мексики, і є одним з п'яти кар'єрів в обох Америках.

Серед артефактів, виявлених на місці Powars II, є наконечники культури Кловіс – першої достовірної археологічної культури на Американському континенті.

Також знайдено наконечники пізніших культур, знаряддя праці та намистини з черепашок — в цілому кілька тисяч артефактів, а також безліч добре збережених кісток і рогів тварин. Кістки та роги якраз використовувалися для видобутку червоної охри в кар'єрі.



Наконечник культури Кловіс / Фото Спенсер Пелтон



Наконечник культури Кловіс / Фото Спенсер Пелтон

Знайдені знаряддя походять з різних місць, у тому числі з таких далеких, як плато Едвардс у Техасі. Припускають, що червона охра, знайдена на археологічних розкопках по всій Центральній Америці, була видобута саме в кар'єрі Powars II.

На цій ділянці знаходиться понад 30 сколених кам'яних знарядь на квадратний метр, одні з найстаріших останків собачих з американських археологічних розкопок, а також унікальні артефакти,

– говорить Пелтон.

Дослідники вважають, що виявлені докази вказують на те, що кар'єр використовувався в два періоди.

Під час першого, що почався, згідно з радіовуглецевим датуванням, 12 840 років тому і тривав кілька сотень років, люди тут не тільки добували червону охру, використовуючи кістки та роги як інструменти, але й виробляли та ремонтували зброю, а також займалися іншими видами діяльності.

Після перерви в століття це місце знову було зайнято людьми, які добували червону охру.

Розкопки наразі все ще тривають.