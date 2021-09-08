У США знайшли нові сліди древньої цивілізації, що випередила свій час

Індіанські об'єкти відшукали та дослідили на території штату Луїзіана, у Поверті Пойнт. У тому ж районі раніше було зроблено й безліч інших знахідок.

За даними археологів цивілізація тут існувала приблизно за 1700 років до початку нашої ери. Довгий час вважалося, що основним заняттям людей, що тоді населяли цю територію нинішньої Північної Америки, були полювання і збиральництво. Але дослідження показують, що в будівництві були задіяні величезні людські ресурси, робота тодішніх інженерів, які керували процесом, інструменти і тяглова сила у вигляді одомашнених тварин, запряжених у колісні візки. Без усього цього просто неможливо перемістити такі масиви матеріалу до місця будівництва.

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Що відомо

Дослідники вивчили великий насип висотою понад 20 метрів. Його створення потребувало переміщення і складання мільйонів кубометрів ґрунту на одному місці. Навіть сьогодні це потребує значної праці, а тоді, майже 3000 років тому, це означало гігантські масштаби робіт.



Розташування земляних насипів у районі Поверті Пойнт / Фото Southeastern Archaeology

Як зазначають археологи, такі кургани зводилися у дуже швидкому темпі. Це підтверджують радіовуглецевий метод датування, магнітні вимірювання і мікроскопічний аналіз ґрунту. Між піщаними шарами споруд практично відсутні ознаки вивітрювання, що говорить про їх стійкість до впливу природних факторів.

Що відомо про Poverty Point