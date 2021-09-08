За даними археологів цивілізація тут існувала приблизно за 1700 років до початку нашої ери. Довгий час вважалося, що основним заняттям людей, що тоді населяли цю територію нинішньої Північної Америки, були полювання і збиральництво. Але дослідження показують, що в будівництві були задіяні величезні людські ресурси, робота тодішніх інженерів, які керували процесом, інструменти і тяглова сила у вигляді одомашнених тварин, запряжених у колісні візки. Без усього цього просто неможливо перемістити такі масиви матеріалу до місця будівництва.

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Що відомо

Дослідники вивчили великий насип висотою понад 20 метрів. Його створення потребувало переміщення і складання мільйонів кубометрів ґрунту на одному місці. Навіть сьогодні це потребує значної праці, а тоді, майже 3000 років тому, це означало гігантські масштаби робіт.



Розташування земляних насипів у районі Поверті Пойнт / Фото Southeastern Archaeology

Як зазначають археологи, такі кургани зводилися у дуже швидкому темпі. Це підтверджують радіовуглецевий метод датування, магнітні вимірювання і мікроскопічний аналіз ґрунту. Між піщаними шарами споруд практично відсутні ознаки вивітрювання, що говорить про їх стійкість до впливу природних факторів.

Що відомо про Poverty Point