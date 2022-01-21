США збирається обмежити постачання напівпровідників в Росію

Члени Ради національної безпеки США звернулися до Асоціації напівпровідникової промисловості (SIA) з розпорядженням підготуватися до можливого запровадження нових торгових обмежень щодо Росії.

Фактично може бути введена заборона на постачання до будь-яких напівпровідників, що використовують американські технології. Про це мовиться у листі директор SIA адресованого членам асоціації.

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Зазначається, що Білий дім вже оцінює обстановку, що склалася, як надзвичайну ситуацію. Відтак адміністрація президента США розглядає будь-які варіанти подальшого розвитку подій.

Про які обмеження йде мова

Йдеться про фінансові санкції, розширення експортних обмежень щодо Росії – аналогічно до санкцій проти Ірану та КНДР, а також застосування до агресора "правила 2020 року", згідно з яким були суттєво розширені повноваження американського уряду, який заборонив постачання товарів іноземного виробництва китайської Huawei.

Іншими словами, як один з можливих заходів мається на увазі комплекс обмежень: припинення поставок будь-якої напівпровідникової продукції, а не лише прямого експорту.

Відомо, що підготовка до нових санкцій включає роботу з представництвами американських компаній в Росії. Офіси повинні бути забезпечені ефективними засобами кіберзахисту та готові до припинення постачання продукції будь-якої миті.

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