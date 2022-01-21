Фактично може бути введена заборона на постачання до будь-яких напівпровідників, що використовують американські технології. Про це мовиться у листі директор SIA адресованого членам асоціації.
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Зазначається, що Білий дім вже оцінює обстановку, що склалася, як надзвичайну ситуацію. Відтак адміністрація президента США розглядає будь-які варіанти подальшого розвитку подій.
Про які обмеження йде мова
Йдеться про фінансові санкції, розширення експортних обмежень щодо Росії – аналогічно до санкцій проти Ірану та КНДР, а також застосування до агресора "правила 2020 року", згідно з яким були суттєво розширені повноваження американського уряду, який заборонив постачання товарів іноземного виробництва китайської Huawei.
Іншими словами, як один з можливих заходів мається на увазі комплекс обмежень: припинення поставок будь-якої напівпровідникової продукції, а не лише прямого експорту.
Відомо, що підготовка до нових санкцій включає роботу з представництвами американських компаній в Росії. Офіси повинні бути забезпечені ефективними засобами кіберзахисту та готові до припинення постачання продукції будь-якої миті.
Загроза нападу Росії: що треба знати
- У січні США застерегли, що Москва може сфабрикувати привід для нападу на Україну. Зокрема, атакувати можуть під приводом "держперевороту".
- У Держдепі США непокояться, що Кремль може вторгнутись в Україну з території Білорусі, оскільки Москва і туди стягує свої сили. У Кремлі все відкидають, стверджуючи, що війська переводять для спільних навчань.
- Зеленський закликав українців зберігати спокій і не панікувати через можливе вторгнення Росії.
- Захід висловлює непорушну підтримку Україні. Попереджають про жорсткі санкції. Наприклад, Байден наголосив, що в такому випадку Росію чекатиме економічна катастрофа. У Євросоюзі теж запевнили, що готові запровадити масові обмеження проти Москви.