США затримали українця: його звинуватили у причетності до хакерських атак REvil

Мін'юст США висунув звинувачення українцю у липневій кібератаці на американську ІТ-компанію Kaseya, яка мала вплив на понад 1500 компаній у всьому світі. Тоді хакери застосували шкідливі програми для шифрування даних та вимагали викуп.

У чому звинувачують українця

Українця Ярослава Васинського заарештували ще минулого місяця у Польщі. Сполучені Штати Америки подали запит на екстрадицію хакера. У США його звинувачують у застосуванні програми-вимагача REvil (Sodinokibi). Саме це шкідливе програмне забезпечення використовували хакери в численних атаках на американські та міжнародні компанії, урядові установи та структури.

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Разом з тим Мін'юст розповів, що розшукує російського хакера Євгена Поляніна, якого також звинувачують в атаках із застосуванням REvil. 8 листопада міністр юстиції Меррік Гарленд заявив, що в російського хакера, який досі перебуває на свободі, вдалося вилучити 6,1 мільйона доларів отриманих незаконним шляхом.

"Полювання" на хакерів

Останнім часом США та інші країни оголосили справжнє "полювання" на хакерів. Держдепартамент навіть погодився надати винагороду у розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе виявити або встановити місце перебування керівників злочинної групи REvil.

До того ж 5 мільйонів доларів віддадуть тому, хто надасть інформацію, яка допоможе затримати будь-якого іншого учасника угруповання REvil, або ж особи, яка брала участь в атаках із застосуванням однойменного шкідливого ПЗ.

Хто такі REvil

REvil – це група хакерів з країн колишнього Радянського Союзу, яких звинувачують в організації хакерських атак на низку світових компаній. Хакери використовують шкідливе програмне забезпечення для шифрування важливих даних, а потім шантажують компанії вимагаючи у них великі суми викупу у криптовалюті.