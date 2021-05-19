США запустили п'ятий супутник для системи запобігання ракетним ударам

Космічна компанія зі США United Launch Alliance (ULA) 18 травня здійснила успішний запуск ракети Atlas V. Ракета вивела на орбіту Землі військовий супутник проєкту SBIRS.

Цей супутник Пентагон буде використовувати для виявлення ракетних ударів. Він долучиться до інших чотирьох аналогічних супутників, які вже кружляють на орбіті.

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Супутники попереджуватимуть Пентагон про загрозу ракетних ударів

США 18 травня успішно вивели на орбіту п'ятий супутник із проєкту SBIRS (з 2011 до 2018 ракетою Atlas V відправили у космос 4 таких). Ці супутники використовують для відстеження певних подій на Землі – зокрема, запусків ракет.

У такий спосіб у Пентагоні оперативно знатимуть про ймовірний ракетний напад.

Технологія виявлення запусків базується на інфрачервоних променях. За їх допомоги SBIRS може:

Визначати траєкторії польоту ракет.

Ідентифікувати бойові частини, які ті ракети випустили.

Ба навіть видавати важливу інформацію для перехоплення загрози.

Цікаво, що у 2018 проєкт SBIRS могли закрити. Але через розвиток гіперзвукової зброї та посилення зовнішніх загроз (головно з боку Росії й Китаю) – передумали. Старі супутники, до слова, згодом вдосконалять, і навіть замінять новими апаратами – Next-Gen OPIR.



Супутник системи SBIRS запустили на ракеті Atlas V / Скриншот відео ULA

Цікаві факти про систему супутників SBIRS

Вартість одного супутника – 1 мільярд доларів, його вага – 4,5 тонни.

У 2019 році система SBIRS зафіксувала понад 1000 запусків ракет на Землі.

Саме SBIRS в останній момент попередила США і союзників про необхідність шукати укриття через запуск Іраном понад десятка балістичних ракет по базах в Іраку у січні 2020.

Шостий і останній супутник системи SBIRS планують запустити у 2022 році.

Трансляцію старту ракети з супутником системи SBIRS транслювали у ютубі: дивіться відео

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