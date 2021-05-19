Цей супутник Пентагон буде використовувати для виявлення ракетних ударів. Він долучиться до інших чотирьох аналогічних супутників, які вже кружляють на орбіті.

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Супутники попереджуватимуть Пентагон про загрозу ракетних ударів

США 18 травня успішно вивели на орбіту п'ятий супутник із проєкту SBIRS (з 2011 до 2018 ракетою Atlas V відправили у космос 4 таких). Ці супутники використовують для відстеження певних подій на Землі – зокрема, запусків ракет.

У такий спосіб у Пентагоні оперативно знатимуть про ймовірний ракетний напад.

Технологія виявлення запусків базується на інфрачервоних променях. За їх допомоги SBIRS може:

Визначати траєкторії польоту ракет.

Ідентифікувати бойові частини, які ті ракети випустили.

Ба навіть видавати важливу інформацію для перехоплення загрози.

Цікаво, що у 2018 проєкт SBIRS могли закрити. Але через розвиток гіперзвукової зброї та посилення зовнішніх загроз (головно з боку Росії й Китаю) – передумали. Старі супутники, до слова, згодом вдосконалять, і навіть замінять новими апаратами – Next-Gen OPIR.



Супутник системи SBIRS запустили на ракеті Atlas V / Скриншот відео ULA

Цікаві факти про систему супутників SBIRS

Вартість одного супутника – 1 мільярд доларів, його вага – 4,5 тонни.

У 2019 році система SBIRS зафіксувала понад 1000 запусків ракет на Землі.

Саме SBIRS в останній момент попередила США і союзників про необхідність шукати укриття через запуск Іраном понад десятка балістичних ракет по базах в Іраку у січні 2020.

Шостий і останній супутник системи SBIRS планують запустити у 2022 році.

Трансляцію старту ракети з супутником системи SBIRS транслювали у ютубі: дивіться відео

До слова У грудні 2020 розвідка США звинуватила Росію у провокаціях у космосі