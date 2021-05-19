Цей супутник Пентагон буде використовувати для виявлення ракетних ударів. Він долучиться до інших чотирьох аналогічних супутників, які вже кружляють на орбіті.
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Супутники попереджуватимуть Пентагон про загрозу ракетних ударів
США 18 травня успішно вивели на орбіту п'ятий супутник із проєкту SBIRS (з 2011 до 2018 ракетою Atlas V відправили у космос 4 таких). Ці супутники використовують для відстеження певних подій на Землі – зокрема, запусків ракет.
- У такий спосіб у Пентагоні оперативно знатимуть про ймовірний ракетний напад.
Технологія виявлення запусків базується на інфрачервоних променях. За їх допомоги SBIRS може:
- Визначати траєкторії польоту ракет.
- Ідентифікувати бойові частини, які ті ракети випустили.
- Ба навіть видавати важливу інформацію для перехоплення загрози.
Цікаво, що у 2018 проєкт SBIRS могли закрити. Але через розвиток гіперзвукової зброї та посилення зовнішніх загроз (головно з боку Росії й Китаю) – передумали. Старі супутники, до слова, згодом вдосконалять, і навіть замінять новими апаратами – Next-Gen OPIR.
Супутник системи SBIRS запустили на ракеті Atlas V / Скриншот відео ULA
Цікаві факти про систему супутників SBIRS
- Вартість одного супутника – 1 мільярд доларів, його вага – 4,5 тонни.
- У 2019 році система SBIRS зафіксувала понад 1000 запусків ракет на Землі.
- Саме SBIRS в останній момент попередила США і союзників про необхідність шукати укриття через запуск Іраном понад десятка балістичних ракет по базах в Іраку у січні 2020.
- Шостий і останній супутник системи SBIRS планують запустити у 2022 році.
Трансляцію старту ракети з супутником системи SBIRS транслювали у ютубі: дивіться відео
До слова У грудні 2020 розвідка США звинуватила Росію у провокаціях у космосі