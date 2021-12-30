Зовні будинок нічим не відрізняється від типових домогосподарств США. Однак на його зведення витратили всього 12 годин, а не чотири тижні, як це буває зазвичай у таких випадках.

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Що відомо

Як сказано на сайті проєкту Habitat for Humanity, вони не дарують будинки, а продають їх малозабезпеченим сім’ям за низькими цінами в безвідсоткову іпотеку. Першими, хто отримав такий будинок від Habitat for Humanity є Ейпріл Стрінгфілд та її 13-річний син.

Об'єкт площею 111 квадратних метрів надрукували в околицях міста Вільямсберг, штат Вірджинія.

В основі конструкції лежить каркас зі швидкотвердного бетону.

За словами забудовників, матеріал володіє довгостроковими перевагами – добре зберігає температуру і стійкий до пошкоджень.



Для друку зовнішніх стін використали бетон замість пиломатеріалів / Фото проєкту Habitat for Humanity

Принтери дозволили скоротити вартість будівництва на 15 відсотків.

Будинок має три спальні та дві ванні кімнати.



Сім'я Стрінгфілд готується перерізати стрічку / Фото проєкту Habitat for Humanity

Такий будинок має різноманітні розумні домашні системи.

За їх моніторинг відповідає комп'ютер на базі Raspberry Pi.

Розроблені алгоритми не тільки стежать за безпекою, але і керують датчиками світла, води та опалення, знижуючи комунальні витрати.

У перспективі будинок планують оснастити сонячними батареями.



Ейпріл Стрінгфілд з представницею проєкту Habitat for Humanity Джанет В. Грін / Фото проєкту Habitat for Humanity

Також в одній з кімнат також встановили компактний 3D-принтер, який дозволить власникам друкувати різні необхідні деталі — від дверних ручок до вимикачів.

Ми з сином дуже вдячні. Я завжди хотіла бути домовласницею. Це мрія, що стала дійсністю,

– сказала Ейпріл Стрінгфілд.

До нового будинку сім'я в'їхала перед Різдвом.

Компанія Alquist, яка займалася друком, використовує технології 3D-друку для зниження вартості будівництва. У майбутньому вона планує створювати не тільки будинки для однієї сім'ї, а й багатоквартирні, змішані й будинки для престарілих по всій території США.