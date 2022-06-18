Двостороннє технологічне партнерство країн, як очікується, дозволить конкурувати з тайванською компанією TSMC. Вона сьогодні є лідером ринку й обслуговує понад половину всього світового попиту на напівпровідникову продукцію. Найбільш передовим техпроцесом сьогодні є 4 нанометри. Міжуніверситетський центр мікроелектроніки тим часом будує плани щодо того, коли світ зможе досягти показника техпроцесу в 0,7 нанометра.
Цікаво В IMEC анонсували розробку 0,7-нанометрового техпроцесу
Нанометрові перегони
Під техпроцесом мається на увазі розмір транзисторів, які є основним елементом конструкції процесорів. Чим вони менші, тим менше потребують енергії для роботи й тим більше їх можна розташувати на тій самій площі чипа, тим самим підвищуючи потужність. Тому для компаній критично важливо отримати таку перевагу.
- Як зазначає джерело, США та Японія планують запустити виробництво 2-нанометрових чіпів уже до 2025 року.
- Обидві країни мають намір співпрацювати в цьому питанні на всіх етапах — починаючи від досліджень і проєктування, закінчуючи випуском готової продукції.
- Це дасть обом країнам можливість розвинути власну мікроелектронну промисловість, а не покладатися тільки на тайванського виробника. Крім того, це позитивно вплине на ситуацію з дефіцитом чипів, яка спостерігається з 2020 року, відколи світ зіткнувся з пандемією коронавірусу, яка спровокувала різке зростання попиту на електроніку.
- В Японії розраховують, що співпраця дозволить країні відновити свої позиції лідера на світовому ринку напівпровідників, частка якого впала з 50 відсотків у 1990 році до приблизно 10 відсотків за останні роки, коли Тайвань вийшов на першу позицію.
Поки невідомо, які саме японські та американські компанії мають намір брати участь у проєкті. За даними джерела, IBM і Intel зацікавлені в дослідженнях 2-нанометрового техпроцесу. TSMC своєю чергою планує відкрити нове підприємство в кінці цього року і почати виробництво чипів по 3-нанометровому техпроцесу.