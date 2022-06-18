Двостороннє технологічне партнерство країн, як очікується, дозволить конкурувати з тайванською компанією TSMC. Вона сьогодні є лідером ринку й обслуговує понад половину всього світового попиту на напівпровідникову продукцію. Найбільш передовим техпроцесом сьогодні є 4 нанометри. Міжуніверситетський центр мікроелектроніки тим часом будує плани щодо того, коли світ зможе досягти показника техпроцесу в 0,7 нанометра.

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Нанометрові перегони

Під техпроцесом мається на увазі розмір транзисторів, які є основним елементом конструкції процесорів. Чим вони менші, тим менше потребують енергії для роботи й тим більше їх можна розташувати на тій самій площі чипа, тим самим підвищуючи потужність. Тому для компаній критично важливо отримати таку перевагу.

Як зазначає джерело, США та Японія планують запустити виробництво 2-нанометрових чіпів уже до 2025 року.

Обидві країни мають намір співпрацювати в цьому питанні на всіх етапах — починаючи від досліджень і проєктування, закінчуючи випуском готової продукції.

Це дасть обом країнам можливість розвинути власну мікроелектронну промисловість, а не покладатися тільки на тайванського виробника. Крім того, це позитивно вплине на ситуацію з дефіцитом чипів, яка спостерігається з 2020 року, відколи світ зіткнувся з пандемією коронавірусу, яка спровокувала різке зростання попиту на електроніку.

В Японії розраховують, що співпраця дозволить країні відновити свої позиції лідера на світовому ринку напівпровідників, частка якого впала з 50 відсотків у 1990 році до приблизно 10 відсотків за останні роки, коли Тайвань вийшов на першу позицію.

Поки невідомо, які саме японські та американські компанії мають намір брати участь у проєкті. За даними джерела, IBM і Intel зацікавлені в дослідженнях 2-нанометрового техпроцесу. TSMC своєю чергою планує відкрити нове підприємство в кінці цього року і почати виробництво чипів по 3-нанометровому техпроцесу.