Це означає, що американським компанія доведеться отримувати особливий дозвіл для роботи з такими організаціями. У заяві американської влади йдеться, що в список включені компанії та організації з КНР, які "займалися створенням суперкомп'ютерів, використовуваних китайськими військовими, а також сприяли розробці зброї масового ураження і підтримували дестабілізуючі програми Китаю з модернізації збройних сил".

Цікаво Екотур на першій у світі атомній яхті обійдеться в 3 мільйони доларів

Які компанії під забороною

У чорний список потрапили:

Компанія Tianjin Phytium Information Technology; Компанія Sunway Microelectronics; Шанхайський центр проєктування високопродуктивних інтегральних мікросхем (Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center); Національний суперкомп'ютерний центр Цзінаня (National Supercomputing Center Jinan); Національний суперкомп'ютерний центр Чженчжоу (National Supercomputing Center Zhengzhou); Національний суперкомп'ютерний центр Шеньчженя (National Supercomputing Center Shenzhen); Національний суперкомп'ютерний центр Усі (National Supercomputing Center Wuxi).

Що стосується останнього в списку, то в центрі в Усі розташовується обчислювальний комплекс Sunway TaihuLight, який свого часу очолював рейтинг найпотужніших систем світу Top500. А сама компанія Sunway, що потрапила під санкції, зараз займається розробкою нового суперкомп'ютера екзафлопсного класу на основі китайських технологій.

У 2019 році аналогічні санкції торкнулися компаній Sugon, Higon, Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, також Інституту комп'ютерних технологій Усі Цзяннань (Wuxi Jiangnan Institute of Computing Technology).