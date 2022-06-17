Мова йде про сервіси nthLink, Psiphon і Lantern. Зростання фінансування пов'язують з недавнім сплеском активності російських користувачів через масові блокування сайтів, ЗМІ та соцмереж у Росії.

Цікаво Тепер офіційно: Росія визнала VPN-сервіси загрозою і почала обмежувати їх роботу

VPN для росіян

За словами президента федерального Агентства США з глобальних медіа, через яке йдуть гроші, у травні кількість російських користувачів програм для обходу цензури склала понад 4 мільйони осіб.

Джерело зазначає, що з 2015 по 2021 роки всі три компанії отримали загалом 4,8 мільйона доларів на розвиток, а з лютого цього року обсяги фінансування майже подвоїлися.

Провайдери VPN-сервісів підтвердили, що їм знадобилося масштабування систем через різке зростання аудиторії. Так, у nthLink повідомили, що їхніми послугами з перших днів після запуску реклами сервісу кількість користувачів із Росії збільшилася з 1 до 50 тисяч користувачів на добу. У Psiphon заявили, що сервісом щодня користуються понад 1,3 мільйона окупантів. А в Lantern повідомили про 1,5 мільйона нових реєстрацій з початку березня.

Загалом російська аудиторія збільшилася на 452 відсотки – через те, що місцева диктатура заблокувала Twitter, Facebook, Instagram, багато закордонних і російських ЗМІ, а також величезну кількість сайтів іноземних відомств.

Що кажуть у Росії

У Держдумі у відповідь на замітку Reuters заявили, що спонсорування VPN владою США є частиною інформаційної боротьби проти Росії.

Ми в комісії ставимося до цього як до однієї з форм боротьби. VPN і обходи в інтернеті – це як суперечка броні з кулею, боротьби броні зі снарядом. Я періодично спілкуюся з представниками Роскомнагляду, і мені здається, вони розуміють всю загрозу і роблять тут все можливе з технічної точки зору. Але не все виходить через те, що техніка нападу завжди випереджає техніку захисту,

— заявив депутат від ЛДПР, заступник голови профільної комісії Андрій Луговий.

За словами Лугового, значна частина VPN-сервісів блокується спеціальними пристроями, які знаходяться на лініях зв'язку, іншу частину блокує Роскомнагляд. При цьому там заявляють, що боротьбу з VPN-сервісами потрібно посилювати та робити її більш ефективною.