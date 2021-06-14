Місія отримала назву Tactically Responsive Launch-2 (TacRL-2) і стала частиною більш широкої програми військових, яка реалізується з 2019 року. В офіційній заяві представників військової бази факт успішного запуску підтверджується.

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Що відомо про місію Tactically Responsive Launch-2

TacRL-2 та інші подібні пуски є частиною роботи Космічних сил США з відпрацювання схеми запуску малих ракет, відомої, як "швидкий старт". Реалізація проєкту покладена на підрозділ Space Safari, що займається "реагуванням на високопріоритетні і невідкладні потреби" шляхом оперативного виконання поставлених завдань.

Початкова місія Space Safari – спланувати, скласти та надати спеціалізований космічний апарат з можливістю інтеграції та запуску протягом декількох тижнів. Там, де для доставки більшості космічних апаратів потрібні роки, а запуски аналогічним чином плануються на роки вперед, можливість швидкої інтеграції та запуску призведе до значного розширення можливостей,

– сказав керівник спеціальних програм Космічних сил США Денніс Байтвуд.

Компанія Northrop Grumman отримала контракт на суму майже 1 мільярд доларів у рамках розпочатої в 2019 році дев'ятирічної програми Orbital Services Program-4. Уже зараз військові оголосили конкурс на реалізацію наступних двох пусків в рамках цієї програми.

Згідно з наявними даними, місія TacRL-3 буде реалізована у квітні 2022 року, а TacRL-4 – в лютому 2023 року.