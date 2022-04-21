США випробували бойовий високоенергетичний лазер, збивши ним крилату ракету

ВМС США під час випробувань збили крилату ракету за допомогою повністю електричного високоенергетичного лазера. За розробку відповідає компанія Lockheed Martin.

Випробування, проведені ще у лютому, показали, що лазерна зброя здатна відстежувати й знищувати як великі цілі, такі як ракети та дрони, так і менші – роботизовані літальні апарати з нерухомим крилом, квадрокоптери та дозвукові крилаті ракети. На думку ВМС, лазерна зброя має ряд переваг.

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Що відомо

Військово-морський флот вже розміщував лазерну зброю на борту авіаносця "Понсе" в Перській затоці у 2014 році, а також на борту авіаносця "Портленд" у 2021 році. Обидва зразки виводили з ладу безпілотники, не збиваючи їх, і обидва були демонстраційними. ВМС наразі не планують використовувати ці лазери як стандартну систему озброєння.

Але останнє випробування лазера LLD показує зростаючі можливості технології, включаючи використання штучного інтелекту для відстеження та виявлення загроз.

Використовуючи телескоп з високою роздільною здатністю, система може відстежувати та ідентифікувати цілі й визначати, який збиток завдає лазер.

Крім того, лазер можна масштабувати (наприклад, зменшити), щоб відключити датчики або засліпити ворожі сили.

На відміну від більш ранньої лазерної зброї, що живилася від хімічних речовин, ця є твердотільною і складається з котушок зі скляних оптичних волокон.

Ці котушки можуть бути об'єднані. Генеровані ними лазери при цьому складуться в один потужний промінь і проєктуватимуться через оптику, яка направляє його, фокусує і компенсує атмосферні спотворення.

Крім того, лазерна зброя не вимагає вибухових речовин або палива, що робить її більш безпечною для зберігання на борту корабля.

Вона має теоретично необмежений запас боєприпасів, поки доступна потужність, що дозволяє зменшити витрати до близько долара за постріл.

Цього разу лазерна система LLD була встановлена на червоний безпілотник, який випустив промінь високої енергії, невидимий неозброєним оком. Він орієнтувався на двигун своєї цілі: той раптом спалахнув помаранчевим сяйвом і почав падати.



Лазерна система була встановлена на безпілотнику / Фото ВМС США

Неясно, коли Lockheed Martin представить повністю завершену й готову до використання у бойових умовах систему. Однак навіть поточні напрацювання дають армії США величезну перевагу над супротивником.