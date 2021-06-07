США відмовилися від проєкту надпотужної зброї, здатної стріляти на 1900 кілометрів

Влада Сполучених Штатів припинила фінансування зброї, яка в теорії могла б вести вогонь на відстані приблизно 1900 кілометрів. Зекономлені кошти спрямують на інші програми.

Матеріал про відмову від розробки гармати Strategic Long Range Cannon (SLRC) з'явився на сторінках видання The Drive. Як повідомляють журналісти, у проєкті американського оборонного бюджету на 2022-й фінансовий рік немає даних про фінансування програми.

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Особлива зброя

Як йдеться в поясненні, "цей напрямок буде закінчено у 2021 фінансовому році". Кошти спрямують на інші проєкти, пов'язані, зокрема, з розвитком далекобійних боєприпасів, систем навігації та транспортних засобів.

Знаряддя повинно було стріляти високоточними реактивними снарядами на дальність понад 1000 морських миль (1852 кілометрів). Транспортувати платформу з такою гарматою планували за допомогою важкого колісного тягача Oshkosh M1070 HETS (8x8).



Концепт зброї, від якої відмовились у США / SLRC / The Drive

Роботи за програмою почалися у 2018 році. У 2020 на програму SLRC виділили 61,8 мільйона доларів, а у 2021 — 62,7 мільйона.

Нагадаємо, раніше у США розкрили інформацію про дальність польоту новітніх ракет. Найбільшою дальністю володіє новинка під назвою Long Range Hypersonic Weapon. Вона може вражати цілі на відстані понад 2 775 кілометрів.