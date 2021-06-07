Матеріал про відмову від розробки гармати Strategic Long Range Cannon (SLRC) з'явився на сторінках видання The Drive. Як повідомляють журналісти, у проєкті американського оборонного бюджету на 2022-й фінансовий рік немає даних про фінансування програми.

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Особлива зброя

Як йдеться в поясненні, "цей напрямок буде закінчено у 2021 фінансовому році". Кошти спрямують на інші проєкти, пов'язані, зокрема, з розвитком далекобійних боєприпасів, систем навігації та транспортних засобів.

Знаряддя повинно було стріляти високоточними реактивними снарядами на дальність понад 1000 морських миль (1852 кілометрів). Транспортувати платформу з такою гарматою планували за допомогою важкого колісного тягача Oshkosh M1070 HETS (8x8).



Концепт зброї, від якої відмовились у США / SLRC / The Drive

Роботи за програмою почалися у 2018 році. У 2020 на програму SLRC виділили 61,8 мільйона доларів, а у 2021 — 62,7 мільйона.

Нагадаємо, раніше у США розкрили інформацію про дальність польоту новітніх ракет. Найбільшою дальністю володіє новинка під назвою Long Range Hypersonic Weapon. Вона може вражати цілі на відстані понад 2 775 кілометрів.