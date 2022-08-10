Колишній працівник Twitter шпигував на користь Саудівської Аравії: що тепер з ним буде

Американський суд розглядає справу про шпигунство. Колишнього співробітника Twitter вже визнали винним у передаванні інформації Саудівській Аравії. Справа залишається лише за вироком.

Ахмада Абуаммо визнали винним у шпигунстві на користь уряду Саудівської Аравії у вівторок, 9 серпня. Він передав особисту інформацію користувачів платформи, які використовували анонімні облікові записи для критики королівської родини, що править в країні.

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Деталі справи

Присяжні винесли вирок у федеральному суді Сан-Франциско, де Абуаммо також було засуджено за змову з метою шахрайства, відмивання грошей і фальсифікацію записів.

Раніше він працював у Twitter менеджером по роботі з медіапартнерами та допомагав відомим особам на Близькому Сході та в Північній Африці просувати їхні сторінки.

та допомагав відомим особам на Близькому Сході та в Північній Африці просувати їхні сторінки. Шпигун використав своє становище, щоб отримати доступ до електронних адрес, номерів телефонів і дат народження користувачів, які вдалися до критики уряду та королівської родини.

Всю цю інформацію офіційні особи Саудівської Аравії отримали в період з листопада 2014 року по травень 2015 року .

. Ті у відповідь робили Абуаммо "подарунки".

Звинувачення в цій справі висунули ще у 2019 році. Тоді Міністерство юстиції також підозрювало іншого колишнього співробітника Twitter, Алі Альзабару. У 2020-му звинувачення розширили, додавши третю особу, Ахмеда Алмутаїрі, який нібито координував схему. Обох зараз розшукує уряд США.

Як повідомляє джерело, прокуратура звинуватила Абуаммо у співпраці з помічником Мухаммеда бін Салмана, який зараз є наслідним принцом Саудівської Аравії, задля придушення дисидентів. Сам Абуаммо стверджував, що він просто виконував свою роботу, і натомість звинувачував Twitter у тому, що він не захищає дані користувачів.

Саудівському шпигуну тепер загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі. Twitter відмовився від коментарів для The Verge.