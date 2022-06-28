За розробку та створення зброї візьметься підрозділ Raytheon Missiles & Defense. У конструкції Raytheon GPI будуть використані компоненти, що вже застосовуються в інших ракетних та гіперзвукових програмах.

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GPI призначена для перехоплення гіперзвукової зброї у фазі польоту і надає США та їх союзникам додатковий рівень захисту від регіональних загроз з боку гіперзвукових ракет,

– повідомляє Raytheon Technologies.

На етапі планування вартість розробки оцінюється в 62 мільйони доларів, з яких 21 мільйон вже було витрачено на початкові етапи програми.

Чому США створює протиракетну гіперзвукову зброю

Наприкінці травня Росія повідомила про успішні випробувала гіперзвукової ракету "Циркон". Гіперзвукові блоки "Авангард" можуть увійти в оснащення широко розрекламованої ракети "Сармат", якою росіяни погрожують іншим країнам.

США не залишається осторонь реальної загрози з боку країни, яка полюбляє "превентивно" розв'язувати війни з сусідами, тож там вирішили створити нову надзвукову зброю для перехоплення.

Крім того, аналогічну зброю розробляє Китай. Свої зацікавлення має й Індія, але там така зброя, за прогнозами, з'явиться через 5-6 років (і не без допомоги Росії). Тож створення гіперзвукових протиракет для США зараз – цілком логічний крок.

Росія продовжує вбивати

У понеділок, 27 червня, окупанти вдарили ракетами Х-22 по Кременчуку. Внаслідок атаки двома снарядами було знищено ТРЦ "Амстор" всередині якого перебувало приблизно 1000 відвідувачів. Наслідком ракетного удару стала масштабна пожежа, яка охопила площу понад 10 тисяч квадратних метрів.

Цілу ніч надзвичайники продовжували розбирати уламки: до робіт було залучено 440 осіб (зокрема 14 психологів) та 70 одиниць техніки.

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Станом на ранок 28 червня відомо, що кількість жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці за ніч зросла до 18. В результаті атаки залишається 59 постраждалих. 25 людей госпіталізували.

Відомо, що запуски ракет були здійснені з бомбардувальників Ту-22 М3 у небі над Курською областю. Акт міжнародного тероризму не залишили без уваги і вже 28 червня аналітикам вдалося встановити імена росіян, які можуть бути причетними до воєнного злочину.

Деталі про ракетний удар по Кременчуку: дивіться відео