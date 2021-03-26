У США створили рюкзак з комп'ютерним зором. Він повідомляє про перешкоди голосом. Пристрій безперервно стежить за оточенням і попереджає про дорожні знаки, гілки дерев, бордюри і не тільки. Винахід покликаний допомогти людям з проблемами зору.

"Розумний" рюкзак оснащений просторовою 4К-камерою Luxonis OAK-D, яка кріпиться на пояс або жилет, а також GPS-приймачем. Камера з вбудованими можливостями машинного навчання і комп'ютерного зору має датчик глибини і передає дані в рюкзак, де їх обробляє обчислювальний модуль за допомогою технологій Intel.

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Що відомо про винахід

Автором проєкту є Джагадіш Махендран з Інституту штучного інтелекту при Університеті Джорджії.

Рюкзак в реальному часі повідомляє голосом про перешкоди — дорожні знаки, об'єкти у повітрі, що звисають зверху, речі на пішохідних переходах, бордюрах, сходах, рухомих об'єктах. Розробка навіть повідомить про зміну висоти.

Рюкзак працює з нейромережами і розмічає карту глибини в реальному часі, а рішення на базі технологій Intel Movidius VPU і OpenVINO розпізнає об'єкти і передає дані голосом в бездротові навушники користувача по Bluetooth.

Камера потребує окремого джерела живлення. Його пропонують розміщувати у поясній сумці — батарея забезпечує до восьми годин роботи пристрою від одного заряду.

Як відзначили в Intel, за даними ВООЗ, у всьому світі налічується близько 285 мільйонів людей з проблемами зору. А розроблені на сьогодні системи візуальної допомоги мають обмежені можливості, тому що їм не вистачає сприйняття глибини, пояснили в компанії.

Дивіться демонстрацію нової розробки: відео