Розробкою займався американський стартап Zeva Aero. Як повідомив генеральний директор компанії, вони сподіваються на інтерес з боку комерційних замовників, а також екстрених служб і військових. На його думку, Zeva Zero зможе особливо добре грати роль індивідуального повітряного транспорту для жителів острівних держав на зразок Індонезії.

Цікаво В Ізраїлі вдосконалили детектор брехні й заявили, що тепер він перевершує всі відомі методи

Персональна летюча тарілка

Апарат має вуглепластиковий корпус дискової форми діаметром 2,4 метра.

Він створює достатню підйомну силу, щоб утримувати апарат в повітрі, завдяки чому той не потребує крил.

Zeva Zero використовує чотири електродвигуни, які дозволяють розвивати швидкість до 257 кілометрів на годину і пролітати до 80 кілометрів на одному заряді батарей ємністю 25 кіловат-годин.

Аеротаксі виконано за схемою "тейлсіттер" – злітає і сідає вертикально, тобто фактично на задню частину, але після зльоту переходить в горизонтальне положення.

Таким чином, людина в Zeva Zero буде летіти головою вперед і обличчям вниз.



Схема Zeva Aero в польоті / Фото Zeva Aero

Такий апарат дозволяє обійтися без великих злітних майданчиків. Компанія пропонує облаштовувати посадкові станції на висотних будівлях, щоб люди могли прямо з внутрішнього приміщення сідати в Zeva Zero через задній люк і відправлятися в пункт призначення, не спускаючись на нижній поверх.



Zeva Aero на рендері / Фото Zeva Aero

Інженери спочатку провели випробування мініатюрної копії апарата у масштабі 1:8, а тепер готуються до тестування повномасштабного прототипу.



Повномасштабна версія Zeva Aero / Фото Zeva Aero

Приблизно через місяць його почнуть випробовувати в режимі дистанційного керування, і протягом трьох-шести місяців перейдуть до пілотованих польотів.

Цікаво

— - прототип одномісного повітряного таксі у формі диска

Апарат злітає вертикально і переходить в горизонтальне положення при польоті.

Американський стартап Zeva Aero представив повнорозмірний прототип повітряного таксі Zeva Zero, що має вигляд "літаючої тарілки". Вуглепластиковий корпус дискової форми діаметром 2,4 метра створює достатню підйомну силу, щоб утримувати апарат в повітрі, завдяки чому аеротаксі не потребує крилах. Про це повідомляє New Atlas.

Zeva Zero використовує чотири електродвигуни, які дозволяють розвивати швидкість до 257 кілометрів на годину і пролітати до 80 кілометрів на одній зарядці батарей ємністю 25 кіловат-годину. Аеротаксі виконано за схемою "тейлсіттер « - тобто, воно злітає і сідає вертикально (»на хвіст"), але після зльоту переходить в горизонтальне положення. Таким чином, людина в Zeva Zero буде летіти головою вперед і обличчям вниз «»в позі Супермена".

Така схема дозволяє позбутися від необхідності мати великі злітні майданчики. Компанія навіть пропонує створити виносні посадочні станції на висотних будівлях, щоб люди могли прямо з внутрішнього приміщення влазити в Zeva Zero через задній люк і відправлятися в пункт призначення, не спускаючись на нижній поверх.

Інженери Zeva Aero успішно випробували макет аеротаксі, виконаний в масштабі 1:8, А тепер готуються до тестування повномасштабного прототипу. Приблизно через місяць його почнуть випробовувати в режимі дистанційного керування, і протягом трьох-шести місяців перейдуть до пілотованих польотів.

Як повідомив генеральний директор компанії в інтерв'ю New Atlas, вони сподіваються на інтерес з боку комерційних замовників, а також екстрених служб і військових. На його думку, Zeva Zero зможе особливо добре грати роль індивідуального повітряного транспорту для жителів острівних держав на зразок Індонезії.