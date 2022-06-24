Разом із колегами Сохін Чой створив біобатарею, яка працює протягом декількох тижнів абсолютно автономно. У ній використовуються три види бактерій, кожен – в окремих камерах один над одним.

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Як це працює

Вироблення енергії відбувається шляхом проходження кількох етапів.

Фотосинтезуючі бактерії виробляють органічну їжу, яка буде поживною речовиною для інших бактеріальних клітин. У самому низу — бактерії, що виробляють електрику, а проміжні генерують деякі хімічні речовини для поліпшення перенесення електронів,

— пояснює Чой.

Винахідник порівнює свої батарейки розміром 3 на 3 сантиметри з кубиками Lego. Їх можна комбінувати різними способами, залежно від необхідної для датчика або пристрою електричної потужності.

Варто зазначити, що попередня версія батарей мала два види бактерій і працювала лише кілька годин, чого явно недостатньо для повноцінного застосування.

Кінцевою метою цих досліджень вчений називає мінімізацію розмірів батарей – він хоче зробити їх дуже маленькими.

Моя кінцева мета – зробити пристрій дійсно маленьким. Ми називаємо це "розумним пилом", і пара бактеріальних клітин буде генерувати енергію, достатню для роботи. Потім ми зможемо просто розсипати його там, де потрібно,

— сказав він.

Крім того, професор хоче створити версію батарейки, яка вміє плавати на воді та самовідновлюватись, щоб автоматично лагодити пошкодження, завдані ймовірними суворими умовами.

Поки що технологія виглядає не надто обнадійливо. Незрозумілими залишаються кілька речей: