Новий алгоритм пророкує злочинність у містах США на тиждень уперед

Соціологи Чиказького університету розробили комп'ютерний алгоритм, який може прогнозувати злочини у великих містах. Для перших випробувань обрали Чикаго.

Як зазначають дослідники, технологія продемонструвала точність у 90 відсотків. Крім Чикаго систему тестували в Атланті, Лос-Анджелесі та Філадельфії.

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Щоб навчити систему виявляти закономірності та намагатися передбачити майбутні події, дослідники використовували історичні дані про насильницькі злочини та злочини проти власності в місті.

Для більшої точності місто поділили на ділянки площею близько 300 квадратних метрів. Система дає прогноз для кожного такого сегмента окремо.

Новий інструмент контрастує з попередніми моделями прогнозування, в яких злочинність зображувалася як така, що виникає з "гарячих точок", які поширюються на прилеглі райони. Такий підхід, як правило, не враховує складне соціальне середовище міст, а також нюанси взаємозв'язку між злочинністю і діями поліцейських.

Колишня система у результаті тривалої роботи – з 2012 року – показала велику кількість неточностей. Як пише Bloomberg, у 2017 році розслідування виявило, що майже половині людей, яких модель ідентифікувала як потенційних злочинців, ніколи не пред’являли звинувачень у незаконному володінні зброєю, тоді як 13 відсотків ніколи не пред’являли звинувачень у серйозному злочині.

Наразі немає ніяких даних про те, чи буде система застосовуватись поліцією. Але вона вже отримала схвалення Агентства передових оборонних дослідницьких проєктів та Колегії культури та суспільства Нойбауера.

Нагадаємо, поліція Китаю також робить спроби передбачати злочини, однак робить це неетичним чином. Вона покладається на роботу колосальної кількості камер спостереження, розміщених буквально в кожному кутку, та аналіз зібраних даних штучним інтелектом. Видання New York Times стверджує, що особливу увагу уряд, відомий своїми порушеннями прав людини, звертає на вразливі групи, такі як етнічні меншини, трудові мігранти, люди з психічними захворюваннями та особи з діагнозом ВІЛ. Видання зазначає, що такий підхід до забезпечення правопорядку потенційно може "автоматизувати системну дискримінацію та політичні репресії".