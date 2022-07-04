Як зазначають дослідники, технологія продемонструвала точність у 90 відсотків. Крім Чикаго систему тестували в Атланті, Лос-Анджелесі та Філадельфії.
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Деталі
- Щоб навчити систему виявляти закономірності та намагатися передбачити майбутні події, дослідники використовували історичні дані про насильницькі злочини та злочини проти власності в місті.
- Для більшої точності місто поділили на ділянки площею близько 300 квадратних метрів. Система дає прогноз для кожного такого сегмента окремо.
- Новий інструмент контрастує з попередніми моделями прогнозування, в яких злочинність зображувалася як така, що виникає з "гарячих точок", які поширюються на прилеглі райони. Такий підхід, як правило, не враховує складне соціальне середовище міст, а також нюанси взаємозв'язку між злочинністю і діями поліцейських.
- Колишня система у результаті тривалої роботи – з 2012 року – показала велику кількість неточностей. Як пише Bloomberg, у 2017 році розслідування виявило, що майже половині людей, яких модель ідентифікувала як потенційних злочинців, ніколи не пред’являли звинувачень у незаконному володінні зброєю, тоді як 13 відсотків ніколи не пред’являли звинувачень у серйозному злочині.
Наразі немає ніяких даних про те, чи буде система застосовуватись поліцією. Але вона вже отримала схвалення Агентства передових оборонних дослідницьких проєктів та Колегії культури та суспільства Нойбауера.