У США розробляють бойовий мініатюрний дрон-комаху

Технології мініатюризації розвідних та бойових систем активно розробляються в різних арміях світу. Вони забезпечать тихий та швидкий доступ до необхідної інформації, допоможуть зненацька атакувати супротивника та зможуть виконувати інші необхідні завдання.

Дослідна лабораторія військово-повітряних сил США працює з компанією Airion Health LLC над прототипом мініатюрного літального апарату, який зможе імітувати політ комах або птахів і може змінювати швидкість без підтримки потужного комп'ютера. Дрон буде рухатися у просторі завдяки змахам крил. Мікродрон можна використовувати для спостереження в польових умовах за цілями або вести спостереження за військовими базами.

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Мікродрон / Фото Military

Що відомо про розробку

Дрон буде дистанційно керуватися, а не буде самостійним. Також апарат матиме можливість змінювати траєкторію польоту в залежності від потреб користувача. Змахи крилами мають дозволити майбутній розробці легко змінювати швидкість та напрямок польоту.

Невеликий розмір буде слугувати великою перевагою. Дрон зможе проникати у підземні тунелі, рухатися вентиляційними шахтами та непомітно супроводжувати ціль.

Та все ж дрони, які розробляє ВПС США не будуть дуже маленькими. Заявлено, що їхня вага складатиме близько півкілограма. Не зрозумілим лишається і питання, наскільки дрон буде гучним.

Коли саме з'явиться бодай прототип дрона – невідомо.