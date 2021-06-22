Дослідна лабораторія військово-повітряних сил США працює з компанією Airion Health LLC над прототипом мініатюрного літального апарату, який зможе імітувати політ комах або птахів і може змінювати швидкість без підтримки потужного комп'ютера. Дрон буде рухатися у просторі завдяки змахам крил. Мікродрон можна використовувати для спостереження в польових умовах за цілями або вести спостереження за військовими базами.
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Мікродрон / Фото Military
Що відомо про розробку
Дрон буде дистанційно керуватися, а не буде самостійним. Також апарат матиме можливість змінювати траєкторію польоту в залежності від потреб користувача. Змахи крилами мають дозволити майбутній розробці легко змінювати швидкість та напрямок польоту.
Невеликий розмір буде слугувати великою перевагою. Дрон зможе проникати у підземні тунелі, рухатися вентиляційними шахтами та непомітно супроводжувати ціль.
Та все ж дрони, які розробляє ВПС США не будуть дуже маленькими. Заявлено, що їхня вага складатиме близько півкілограма. Не зрозумілим лишається і питання, наскільки дрон буде гучним.
Коли саме з'явиться бодай прототип дрона – невідомо.