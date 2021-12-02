У США розробили надкомпактну камеру розміром з крупинку солі

Дослідники з Принстонського і Вашингтонського університетів у США розробили особливу систему візуалізації розміром з крупинку солі. Її основою служить так звана метаповерхня.

Площа нового датчика зображення покрита 1,6 мільйона циліндричних стовпчиків. Кожен діє як оптична антена, що приймає світло і формує оптичний хвильовий фронт з якого за алгоритмами штучного інтелекту створюється високоякісне повнокольорове зображення.

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Можливості та перспективи

У традиційних камерах використовуються пластикові та скляні об'єктиви, які направляють світло на датчик, що перетворює його в електронний сигнал.

Камера, розроблена дослідниками, обходиться без об'єктива.

Сама ідея використання метаповерхні відома давно. Новим підходом у цьому випадку є отримання правильної конструкції трубок і розробка алгоритму обробки сигналу, який дозволяє отримувати повнокольорову фотографію.



Знімки, зроблені новим датчиком зображення / Фото Princeton University

Таким фотографіям, звісно, далеко до сучасних можливостей датчиків Samsung чи Sony, однак в першу чергу, нова камера може знайти застосування не у смартфонах чи іншій споживчій електроніці, а в медицині: для діагностики та лікування захворювань з застосуванням мінімально інвазивної ендоскопії.

Метаповерхня виготовлена з нітриду кремнію за технологією, придатною для виробництва в масовому масштабі за ціною, меншою, ніж ціна об'єктивів для звичайних камер. Експерти вважають, що цей прорив відкриє двері "зовсім іншим способам створення пристроїв у майбутньому".