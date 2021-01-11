Команда інженерів Техаського університету A&M сконструювала імплант, щоб допомогти тим, хто хоче схуднути, не вдаючись до радикальних методів. За основу методу взято блокування блукаючого нерва в області шлунка, за допомогою якого мозок отримує сигнал про насичення.

Впливаючи на цей нерв, можна змусити організм повірити, що голоду немає, навіть якщо в шлунок потрапила зовсім невелика кількість їжі. Про розробку розповідається на офіційному сайті Texas A&M University.

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Що відомо

Раніше цей так званий "симулятор ситості" встановлювали хірургічним шляхом навпроти нерва, де він працював на постійній основі, використовуючи вбудоване або підключене дротовим способом джерело живлення. У новинці ж використовується спіральний приймач радіосигналів і трансформатор, який перетворює їх в енергію для світлодіодів. Вони надзвичайно мініатюрні та з мінімальним енергоспоживанням. Проте їх світла вистачає, щоб ефективно впливати на нерв.



Новий імплант допоможе боротися з ожирінням / Фото Texas A&M University

Такий імплант не тільки менший за розміром, ніж аналоги – близько 1 см в діаметрі – але також має гнучкий режим роботи. Фактично, він функціонує під керівництвом радіосигналу ззовні, тому користувач може сам вирішувати, коли йому потрібно увімкнути пристрій, щоб з'їсти менше, якщо того вимагають обставини. Також активатор можна вручити лікареві, щоб той контролював, як харчуються пацієнти, яким рекомендовано схуднути.