У США розповіли про причину санкцій проти компанії Xiaomi

Влада США пояснила, чому внесла Xiaomi в чорний список і заборонила американцям інвестувати в неї. Справа в отриманій її засновником нагороді.

Як пояснює джерело, засновник компанії Лей Цзюнь, який входить до числа найбагатших мільярдерів Китаю, отримав "за будівництво соціалізму". Цієї нагороди, разом з планами інвестувати в 5G і штучний інтелект, виявилося достатньо, для внесення Xiaomi в чорний список компаній, що підтримують збройні сили Китаю.

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Реакція Xiaomi

Пентагон пояснив свої дії після того, як Xiaomi подала до суду, щоб скасувати обмеження. Американська влада офіційно вважає, що Xiaomi "підтримує збройні сили Китаю". У компанії заперечували зв'язок з військовими.

Нагадаємо, ще в січні, перед тим, як адміністрація нового президента переїхала до Білого дому, китайський виробник Xiaomi потрапив у чорний список Міністерства оборони США разом з вісьмома іншими китайськими компаніями.

Зараз американським інвесторам заборонено інвестувати в компанію, і ті, хто вже інвестував у Xiaomi, повинні позбутися своїх часток у компанії до 11 листопада.

Сам же китайський виробник техніки та предметів для дому заявив: "Компанія дотримується закону і працює відповідно до законів та норм юрисдикцій, де вона веде свій бізнес. Компанія повторює що вона надає товари та послуги для цивільного та комерційного використання. Компанія підтверджує, що вона не належить, не контролюється або не пов'язана з китайськими військовими, і не є "Комуністичною китайською військовою компанією"".